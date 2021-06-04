МВФ прогнозує уповільнення зростання ВВП України з 4% в 2021 р. до 3,4% у 2022 р.

Інфляція на кінець цього року, відповідно до документа, становитиме 7,2%, а на кінець наступного - 6% порівняно з 5% минулого

Міжнародний валютний фонд (МВФ) після спаду ВВП України минулого року на 4% прогнозує його зростання цього року на 4% з подальшим уповільненням наступного року до 3,4%.

Згідно зі Всесвітнім економічним прогнозом (WEO) фонду, оприлюдненим у вівторок, середньорічна інфляція в Україні після зниження у 2020 році до 2,7% у 2021 році збільшиться до 7,9%, а в 2022 році зменшиться до 6,8%, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Інфляція на кінець цього року, відповідно до документа, становитиме 7,2%, а на кінець наступного - 6% порівняно з 5% минулого.

Згідно з новими оцінками, профіцит поточного рахунку в 4,3% ВВП у 2020 році в 2021 році зміниться дефіцитом у 2,5% ВВП і його збільшенням до 3,6% ВВП у 2022 році.

МВФ також прогнозує зменшення безробіття в Україні з 9% минулого року до 8,6% цього і 8,4% - наступного.

WEO, окрім того, містить макроекономічні оцінки для 2026 року. Згідно з ними Україна через п'ять років зростатиме на 4% на рік за середньорічної інфляції 5% і дефіциту поточного рахунку 3,8% ВВП.

Загалом у регіоні країн Європи, що розвиваються, до якого фонд відніс також Росію і Туреччину, МВФ очікує зростання ВВП цього року на 4,4% і наступного на 3,9% після спаду минулого року на 2%.

Як повідомлялося, минулого жовтня МВФ оцінював спад української економіки у 2020 році в 7,2% за інфляції 5,2% і прогнозував її зростання цього року на 3% за інфляції 5,8%.

У WEO спад ВВП України минулого року зазначено на рівні 4,2%, тоді як Держстат України вже поліпшив цю оцінку до 4%.

Уряд України прогнозує зростання економіки цього року на 4,6% за інфляції на кінець року 7,3%.

Нацбанк очікує збільшення ВВП країни у 2021 році на 4,2% за інфляції 7%.

Нагадаємо, що Зовнішній валовий борг України у 2020 році зріс із 78,6% до 81,2% ВВП