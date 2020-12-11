МВФ цікавиться, що Україна робитиме з КСУ, бюджетом-2021 та Нацбанком. Від цього залежить, коли приїдуть

"Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - зазначив голова НБУ

Міжнародний валютний фонд обговорює з представниками України діяльність Нацбанку, ухвалення бюджету на 2021 рік, а також антикорупційну діяльність і Конституційний суд. Наскільки будуть успішними переговори з цих питань, залежить, коли в Україну приїде місія МВФ.

Як повідомляє "Громадське", про це голова НБУ Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю «Голос Америки».

Для того, щоб з'явилася дати приїзду експертів, Україна та МВФ мають досягнути прогресу в усіх питаннях.

"Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я в цьому питанні є оптимістом - в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - каже Шевченко.

За словами очільника Нацбанку, спершу найбільше занепокоєння у МВФ викликало рішення КС, яким він скасував низку антикорупційних норм, але на ставлення до ситуації начебто вплинула реакція президента Володимира Зеленського.

"Чіткі меседжі, які надав президент, показали, що в України немає іншого шляху, й Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру", - зазначив голова НБУ.

МВФ і Україна

10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України stand by розміром 5 мільярдів доларів та терміном на 1,5 роки. Кошти планують перерахувати чотирма траншами.

Майже одразу Україна отримала $2,1 мільярда першого траншу. Два наступні мають надійти до кінця 2020 року на загальну суму 3,5 млрд доларів, а четвертий транш - у 2021 році.

Але для того, щоб Україна отримувала транші, потрібно виконувати певні вимоги. Зокрема, влада має запровадити ринкову ціну на газ та опалення для населення, також потрібно продовжити пенсійну, медичну, освітню, антикорупційну реформи.

А що з КС, бюджетом і Нацбанком?

27 жовтня він на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників та суддів у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації. Також КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень.

Зеленський запропонував законопроєкт, який відправив би у відставку чинний склад КСУ. Проте комітет парламенту з антикорупційної політики підтримали законопроєкт спікера ВР Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді, а проєкт президента не розглянули.

Нагадаємо, що Україна виконала 4 із 10 із структурних маяків Меморандуму з МВФ