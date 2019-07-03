МВС відповіло на звинувачення СБУ у зриві операції: у нас немає мольфарів та екстрасенсів
За твердженнями МВС, міністерство і Нацполіція "жодним чином не втручається в роботу дружнього правоохоронного органу спеціального призначення", повідомляє "Українська правда"
"На жаль, у МВС немає штатних посад чаклунів, мольфарів та екстрасенсів, які б завчасно повідомляли співробітників поліції про те, що у будинку за адресою: вул. Білоруська, 26, 4-го березня СБУ проводить за ухвалою суду таємні негласні слідчо-розшукові дії із встановленням спеціальної технічної апаратури аудіо-візуального контролю", - заявляють у міністерстві.
"Для нас велика несподіванка дізнатися із офіційної заяви СБУ про те, що спецслужба буцімто заздалегідь повідомляла МВС про здійснення таємних оперативних заходів. Адже, відповідно до законодавства, про це мають право знати лише дотичні особи зі спеціальним допуском", - заявляють у МВС.
У міністерстві запевняють, що працюють у рамках законодавства, реагуючи на заяви громадян про можливу небезпеку поруч з їхнім житлом чи офісом.
"МВС рекомендує колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань із розміщення спеціальної апаратури аудіо-візуального контролю, аби у майбутньому не допустити виявлення та фіксації таких робіт звичайними охоронцями чи іншими уважними спостерігачами просто з вікон сусідньої будівлі", - додали у відомстві.
Нагадаємо, що у Службі безпеки України заявили, що не прослуховують кандидата у президенти Володимира Зеленського та звинуватили МВС у зриві спецоперації.
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