НОВИНИОкрім того, наявність української візи в паспорті іноземців не є гарантією їх потрапляння в Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВС застерегло іноземців від перебування в Україні: безпеку гарантувати неможливо
"Наразі на території держави немає жодного безпечного місця, а кожен, хто перебуває в Україні, в тому числі іноземці мають в першу чергу дбати особисто про свою безпеку, зокрема дотримуватися комендантської години та ховатися в укриття під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки"
Фото з вільного доступу
Як заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, більше 22 тис. цивільних об"єктів уражені і всього близько 300 - військових. "При в'їзді на територію України іноземці мають чітко зважати на те, що українська держава не може повною мірою гарантувати їхню безпеку, як це було у мирний час", - сказав Єнін.
Він нагадав, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну було запроваджено воєнний стан, що створив певні обмеження, які стосуються всіх, хто перебуває в Україні. В МВС закликали іноземців "дотримуватися комендантської години, ховатися в укриттях під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки".
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