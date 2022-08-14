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МВС застерегло іноземців від перебування в Україні: безпеку гарантувати неможливо

"Наразі на території держави немає жодного безпечного місця, а кожен, хто перебуває в Україні, в тому числі іноземці мають в першу чергу дбати особисто про свою безпеку, зокрема дотримуватися комендантської години та ховатися в укриття під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки"
Окрім того, наявність української візи в паспорті іноземців не є гарантією їх потрапляння в Україну.
МВС застерегло іноземців від перебування в Україні: безпеку гарантувати неможливо Фото з вільного доступу
Як заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, більше 22 тис. цивільних об"єктів уражені і всього близько 300 - військових. "При в'їзді на територію України іноземці мають чітко зважати на те, що українська держава не може повною мірою гарантувати їхню безпеку, як це було у мирний час", - сказав Єнін.
 
Він нагадав, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну було запроваджено воєнний стан, що створив певні обмеження, які стосуються всіх, хто перебуває в Україні. В МВС закликали іноземців "дотримуватися комендантської години, ховатися в укриттях під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки".
 
 
 
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14 08 2022 13:44
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