Ми - незалежна від ПЦУ церква, тому їхні постанови та покарання нас не стосуються, - Філарет

УПЦ КП - церква, незалежна як від Москви, так і Константинополя, на відміну від ПЦУ, яка підпорядковується Вселенському патріархату

Почесний патріарх ПЦУ Філарет вкотре заявив про те, що УПЦ Київського патріархату продовжує існувати, тому рішення Православної церкви України його не стосуються.

За його словами, УПЦ КП - церква, незалежна як від Москви, так і Константинополя, на відміну від ПЦУ, яка підпорядковується Вселенському патріархату, повідомляє "Громадське".

Філарет також наголосив, що УПЦ КП залишається зареєстрованим у державних органах і є юридичною особою, тому все майно і надалі належить цій церкві. Будь-які посягання ПЦУ на ці храми є рейдерським захопленням, вважає почесний патріарх.

Разом з тим, подавати до суду на Православну церкву України Філарет не збирається, оскільки не довіряє судам. Він додав, що очікує на підтримку громадськості.

Нагадаємо, що Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея – таке рішення Священного Синоду ПЦУ 24 червня повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).