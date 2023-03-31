Ми глибоко стурбовані і радимо усім громадянам США виїхати з рф – Блінкен про арешт журналіста
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість у зв’язку із затриманням у рф журналіста The Wall Street Journal громадянина США Евана Гершковича.
Повідомляє Державний департамент США.
Відповідну глави американської дипломатії оприлюднено сьогодні на сайті:
"Ми глибоко стурбовані затриманням росією громадянина США журналіста, про яке широко повідомлялося. Ми контактуємо з Wall Street Journal щодо цієї ситуації".
Блінкен додав, що США рішуче засуджують спроби кремля залякати, піддати репресіям і покарати журналістів і представників громадянського суспільства.
За його словами, щоразу, коли громадянина США затримують за кордоном, адміністрація у Вашингтоні прагне негайно надати йому всю належну підтримку через консульства.
"Найвищим пріоритетом Державного департаменту є безпека громадян США за кордоном", - підсумував державний секретар США і наголосив, що громадянам США, які проживають або подорожують територією росії, слід негайно виїхати з рф.Раніше стало відомо, що журналіста Wall Street Journal відправили в СІЗО на два місяці.