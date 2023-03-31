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Ми глибоко стурбовані і радимо усім громадянам США виїхати з рф – Блінкен про арешт журналіста

31 березня 2023, 08:02
Ми глибоко стурбовані і радимо усім громадянам США виїхати з рф – Блінкен про арешт журналіста
Фото: gettyimages.com
В Державному департаменті відреагували на затримання в росії американського журналіста WSJ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість у зв’язку із затриманням у рф журналіста The Wall Street Journal громадянина США Евана Гершковича.

Повідомляє Державний департамент США.

Відповідну глави американської дипломатії оприлюднено сьогодні на сайті: 

"Ми глибоко стурбовані затриманням росією громадянина США журналіста, про яке широко повідомлялося. Ми контактуємо з Wall Street Journal щодо цієї ситуації".

Блінкен додав, що США рішуче засуджують спроби кремля залякати, піддати репресіям і покарати журналістів і представників громадянського суспільства.

За його словами, щоразу, коли громадянина США затримують за кордоном, адміністрація у Вашингтоні прагне негайно надати йому всю належну підтримку через консульства.

"Найвищим пріоритетом Державного департаменту є безпека громадян США за кордоном", - підсумував державний секретар США і наголосив, що громадянам США, які проживають або подорожують територією росії, слід негайно виїхати з рф.

Раніше стало відомо, що журналіста Wall Street Journal відправили в СІЗО на два місяці.
Росіяарештжурналістдерждеп

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