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ПОЛІТИКА

Ми хотіли б гарантії безпеки від НАТО, доки ми ще не в Альянсі – Зеленський

10 березня 2023, 16:12
Ми хотіли б гарантії безпеки від НАТО, доки ми ще не в Альянсі – Зеленський
Джерело: telegram.orgV_Zelenskiy_official
Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки під час війни, навіть якщо поки що країну не беруть до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на  прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін, цитує "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується саміту НАТО у Вільнюсі, то ми запрошені, але ми б хотіли, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні маємо у нас у наших відносинах з НАТО. Звичайно ми дякуємо всім державам НАТО, які підтримують нас на полі бою, крім цього нам потрібні стратегічні гарантії безпеки", - заявив він.

За словами президента, Україна очікує отримати гарантії на саміті НАТО у Вільнюсі.

"На цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки, навіть якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки поки ми ще не в НАТО. Відповідних кроків на зустрічі назустріч з боку держав НАТО до України ми очікуємо на цьому саміті у Вільнюсі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін приїхала з візитом в Україну. Санна Марін та Володимир Зеленський вшанували пам'ять загиблого героя Дмитра Коцюбайла.

війнаНАТОФінляндіязеленський

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