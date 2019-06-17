Ми не готові до діалогу із сепаратистами, але готові виконувати Мінські угоди, - Зеленський
"Мені здається, що зараз є невелика помилка. Ми не готові на діалог з сепаратистами. Саме так, тому що я почув переклад. Ми готові діяти в мінському форматі, продовжувати в мінському форматі взаємини, припинити вогонь, я це не раз декларував", - наголосив Зеленський на брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Глава держави додав, що завершити війну на Донбасі має хотіти не тільки Україна, а й Росія.
"Тому ми дуже хочемо, щоби нас почули, щоби ми повернулися до нормальних мінських домовленостей, щоби ми все це зробили, і у нас завершилася війна, і наші хлопці повернулися живими додому", - резюмував Зеленський.
В Мінську домовилися розробити новий механізм припинення вогню на Донбасі.
Також на переговорах у Мінську спробують домовитися про зняття економічної блокади Донбасу. Представник України Леонід Кучма заявив, що це питання є проблемою, яка потребує вирішення. Така ж позиція в президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, Емануель Макрон заявив, що Франція готова до проведення переговорів у Нормандському форматі, але перед цим повинні бути зроблені кроки, що підтвердять намір виконувати зобов'язання.
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