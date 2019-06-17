Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ми не готові до діалогу із сепаратистами, але готові виконувати Мінські угоди, - Зеленський

"Тому ми дуже хочемо, щоби нас почули, щоби ми повернулися до нормальних мінських домовленостей, щоби ми все це зробили, і у нас завершилася війна, і наші хлопці повернулися живими додому"
Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність виконувати Мінські домовленості, але заявив, що не готовий на прямий діалог з бойовиками.
Ми не готові до діалогу із сепаратистами, але готові виконувати Мінські угоди, - Зеленський Фото: Zoya Shu / 112.ua

"Мені здається, що зараз є невелика помилка. Ми не готові на діалог з сепаратистами. Саме так, тому що я почув переклад. Ми готові діяти в мінському форматі, продовжувати в мінському форматі взаємини, припинити вогонь, я це не раз декларував", - наголосив Зеленський на брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава держави додав, що завершити війну на Донбасі має хотіти не тільки Україна, а й Росія.

"Тому ми дуже хочемо, щоби нас почули, щоби ми повернулися до нормальних мінських домовленостей, щоби ми все це зробили, і у нас завершилася війна, і наші хлопці повернулися живими додому", - резюмував Зеленський.

В Мінську домовилися розробити новий механізм припинення вогню на Донбасі.

Також на переговорах у Мінську спробують домовитися про зняття економічної блокади Донбасу. Представник України Леонід Кучма заявив, що це питання є проблемою, яка потребує вирішення. Така ж позиція в президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Емануель Макрон заявив, що Франція готова до проведення переговорів у Нормандському форматі, але перед цим повинні бути зроблені кроки, що підтвердять намір виконувати зобов'язання.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2019 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.