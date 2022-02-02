"Ми не можемо здатися": прем’єр Нідерландів про розслідування щодо загибелі MH17

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що країна продовжить робити усе для з’ясування реальних обставин та притягнення до відповідальності причетних до збиття рейсу "Малайзійських авіаліній" MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Пріоритет для Нідерландів - з’ясувати правду, встановити справедливість і притягнути винних до відповідальності. І це не зміниться. Це складний процес, але ми не можемо здатися… Це дуже важливо для нас, для України й інших країн, як Бельгія, Малайзія, Австралія", - наголосив Марк Рютте.

Прем’єр зазначив, що Нідерланди тісно співпрацюють з Україною з цього питання.

Він нагадав про триваючі судові процеси щодо загибелі рейсу та розповів, що на додачу проходять також тристоронні консультації між Росією, Нідерландами й Австралією. "Там не відбувається такого прогресу, як ми хотіли б, тож для Нідерландів і Австралії це означає, що нам слід поміркувати над подальшими кроками", - додав Рютте.

Він розповів, що центральною темою зустрічі із Зеленським була також напружена безпекова ситуація довкола України.

"Ми обоє погоджуємося, що зараз потрібно докласти максимум зусиль для деескалації цієї небезпечної ситуації… Ми віримо, що єдиним шляхом є шлях дипломатії і діалогу. Важливо, щоб діалог тривав - між Росією та США, Росією і НАТО, та у Нормандському форматі", - зазначив він.

Марк Рютте висловив сподівання, що дипломатичні зусилля дадуть результат, та попередив Росію, що подальша агресія проти України буде мати серйозні наслідки і ЄС та США скоординовано готують жорсткі санкції на випадок такого сценарію.

Прем’єр зазначив, що Нідерланди надаватимуть підтримку у всіх сферах, де можуть. "Наприклад, ми пропонуємо допомогу для протидії кібератакам проти України", - деталізував Марк Рютте.

Нагадаємо, що прокурор у справі щодо катастрофи малайзійського Boeing 777 рейсу MH17, який у 2014 році збили над Донбасом, вимагає довічного ув’язнення для всіх чотирьох підозрюваних.