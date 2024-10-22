Ми не просимо дати або повернути нам ядерну зброю, але нам потрібне НАТО – Зеленський

На його думку, лише Альянс є надійною гарантією.

Україна потребує пакету стримування, оскільки після відмови від ядерної зброї не отримала дієвих гарантій безпеки. Справедливим було б обміняти ядерний потенціал на НАТО.

Про це сказав український президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Він пояснив, що на зустрічах із партнерами питав у них, чи можуть вони назвати альтернативу НАТО в якості "безпекової парасольки". І ніхто йому відповісти не змін.

"Тому це мої аргументи. Ми не просимо надати нам чи повернути ядерну зброю. Так, ми не просимо цього. Мої позиція дуже чітка. Ми віддали, але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити путіна", – сказав він.

З цієї метою, сказав Зеленський, він і розробив пакет стримування.

"Я сказав: "Ми не маємо ядерної зброї і ми не в НАТО, і не будемо в НАТО під час війни. Ось чому мені потрібен цей пакет. І ви не можете бути проти цього". Я сказав, що саме тому нам потрібен пакет, який може зупинити путіна. Знизити його військовий потенціал. Я знайшов цю альтернативу. Можливо, у партнерів є інша альтернатива. Сполучені Штати з Китаєм, з Бразилією та Індією можуть просто зателефонувати путіну і сказати, що з цього моменту ми разом, ви маєте зупинити війну, відступити. І все. Це їхній пакет. А у мене цього пакету теж немає", – пояснив він.