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Поради від психолога, які допоможуть впоратись з критичними ситуаціями

Як вижити у такому мінливому світі?!
У такий час вам може здаватися, що світ збожеволів. Коли ми думаємо, що гірше вже не буде, знов трапляється якась катастрофа: коронавірус, економічна криза, пожежі в Чорнобилі, піщана буря.
Поради від психолога, які допоможуть впоратись з критичними ситуаціями Фото: МОЗ

1. Необхідно усвідомити, що подібні ситуації вже траплялися з людством. Які б важкі ситуації не відбувалися у світі, люди завжди виходили з них більш загартованими й сильнішими.

2. Цінуйте все, що маєте. Ставтеся з повагою до вашого майна, адже в такій ситуації вони ваша головна перевага.

3. Підтримуйте близьких і трансформуйте позитивні думки. Ваші рідні, а особливо літнього віку, у такий період дуже вразливі й потребують вашої підтримки, не залишайте їх на самоті й заряджайте тільки позитивними емоціями.

4. Сприймайте труднощі не як проблему, а як можливість реорганізації вашого життя. Особливо зараз, під час карантинних обмежень, варто зайнятися саморозвитком, тим паче, в інтернеті для цього існує багато можливостей.

5. Не жалійтеся, а переходьте до дій, які допоможуть покращити ситуацію. Замість того, щоб нарікати на життя, ви, наприклад, можете опанувати нові навички для вашого кар'єрного зростання.

6. Вчіться на помилках, щоб у майбутньому запобігати подібним ситуаціям. Багато ситуацій можна попередити, тому все, що відбувається, потрібно досліджувати й аналізувати.

Джерело: офіційний Telegram канал "Психологічна підтримка" від МОЗ

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22 04 2020 16:45
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