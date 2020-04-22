Поради від психолога, які допоможуть впоратись з критичними ситуаціями
1. Необхідно усвідомити, що подібні ситуації вже траплялися з людством. Які б важкі ситуації не відбувалися у світі, люди завжди виходили з них більш загартованими й сильнішими.
2. Цінуйте все, що маєте. Ставтеся з повагою до вашого майна, адже в такій ситуації вони ваша головна перевага.
3. Підтримуйте близьких і трансформуйте позитивні думки. Ваші рідні, а особливо літнього віку, у такий період дуже вразливі й потребують вашої підтримки, не залишайте їх на самоті й заряджайте тільки позитивними емоціями.
4. Сприймайте труднощі не як проблему, а як можливість реорганізації вашого життя. Особливо зараз, під час карантинних обмежень, варто зайнятися саморозвитком, тим паче, в інтернеті для цього існує багато можливостей.
5. Не жалійтеся, а переходьте до дій, які допоможуть покращити ситуацію. Замість того, щоб нарікати на життя, ви, наприклад, можете опанувати нові навички для вашого кар'єрного зростання.
6. Вчіться на помилках, щоб у майбутньому запобігати подібним ситуаціям. Багато ситуацій можна попередити, тому все, що відбувається, потрібно досліджувати й аналізувати.
Джерело: офіційний Telegram канал "Психологічна підтримка" від МОЗ
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