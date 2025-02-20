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Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі – Макрон

20 лютого 2025, 08:32
Ми підтримуємо Україну і візьмемо на себе відповідальність за забезпечення миру в Європі – Макрон
Макрон. Париж
Він зазначив відповідно до яких принципів триватимуть зусилля союзників щодо досягнення миру.

Французький президент Еммануель Макрон провів тривалу розмову з кількома колегами з Європейського союзу, Канади, Ісландії і Норвегії.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter)

"Позиція Франції та її партнерів чітка та єдина. Ми бажаємо міцного й надійного миру в Україні. Ми підтримуємо Україну й візьмемо на себе всю відповідальність за гарантування миру й безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", - йдеться в дописі. 

Він також додав, що мета Європи – покласти край війні, яку країна-агресор росія веде майже три роки. 

Макрон зазначив, що зусилля союзників щодо досягнення миру триватимуть відповідно до таких принципів: 

  • Україна завжди має бути залучена і її прав мають додержуватися; 

  • мир має бути міцним, його повинні супроводжувати надійні гарантії; 

  • треба брати до уваги проблеми європейської безпеки. 

"Ми переконані в потребі збільшення наших витрат, а також наших можливостей у сфері оборони й безпеки для Європи й кожної з наших країн. Рішення ухвалять протягом найближчих днів і тижнів", - резюмував президент Франції.

Днями ми повідомляли, що Франція ініціює другу термінову зустріч лідерів ЄС.

 

ФранціяЕммануель Макронвійна в Україні

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