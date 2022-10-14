Ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас - привітання Залужного з Днем захисників України

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що українці обрали шлях воїнів і йдуть вперед, а весь світ захоплено і з надією дивиться на них

Українці витримали потужний удар взимку 2022 року, поховали міф про непереможність російської армії, а тепер повертають своє, і ніщо їх не зупинить.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у привітанні захисників і захисниць зі святом 14 жовтня у Facebook

"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас", - відзначив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що зима 2022 року вже стала частина світової історії. Українці витримали потужний ворожий удар, показали, що значить мати сміливість боротися за свою свободу.

Залужний підкреслив, що українці обрали шлях воїнів і йдуть вперед, а весь світ захоплено і з надією дивиться на них.