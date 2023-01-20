Матеріали:
Теми:

Ми повинні думати про продовження санкцій, а не про їх скасування - професор Гарвардського університету

20 січня 2023, 16:26
Ми повинні думати про продовження санкцій, а не про їх скасування - професор Гарвардського університету
Джерело: kpfu
Професор економіки Гарвардського університету Кеннет Рогофф вважає, що запроваджені санкції проти рф ефективні.

Водночас, на його думку, їх потрібно посилювати, про це він заявив на форумі в Давосі.

"Почнімо зі статистики. Я не вірю тому, що каже росія, коли це стосується цифр. Скільки поранених, скільки військових загинуло. То чому ж нам вірити у те, що вони кажуть про статистику економіки. Я думаю, якщо подивитись на інші виміри того, яка ситуація в росії, наприклад, нестача робочих місць, податкові надходження, диспропорції, які показують, що їхнє виробництво скорочується. Є багато речей, на які впливають санкції", - зазначив він.

Рогофф також додав, що найважливіші санкції — це ті, які послаблюють військову сферу рф. На його думку, простір для нових кроків щодо посилення санкцій існує.

"Я б не робив висновок, що санкції не працюють. Вони дуже важливі", - наголосив він.

"Уявімо, що війна закінчується вирішальною перемогою України, але без зміни режиму в росії. Я вважаю, тут ми повинні думати про продовження санкцій, а не про їх скасування. Є мало прикладів, коли санкції змінювали режим, але такі випадки були. Якщо ви зберігатимете санкції протягом тривалого часу, і будете посилювати їх, вони працюватимуть. Я вважаю, ми повинні думати про це так: швидка воєнна перемога, але тривалі санкції", - пояснив Рогофф.

Нагадаємо, Великобританія приєдналася до групи міжнародних партнерів, які будуть домагатися притягнення росії до кримінальної відповідальності за вторгнення в Україну.

війнасанкцірф тероризм

Останні матеріали

путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
Політика
путін має намір знищити Україну. Але ключ до знищення путіна – важкі танки і сприяння США – Washington Post
20 січня 2023, 16:57
Шведи чи данці: хто
Шведи чи данці: хто "більше"? Порівняння САУ Archer та Caesar в українському контексті – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2023, 13:44
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Політика
На руках Заходу вже є кров українців. Будь-який результат, окрім перемоги Києва, зробить світ небезпечним для всіх – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 20 січня 2023, 11:27
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Cуспільство
Воля до війни. Битви за Соледар і Бахмут наочно демонструють два різні світи України та росії – Мік Раян
Переклад iPress – 20 січня 2023, 09:32
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Політика
Руйнівний нейтралітет. Треба натиснути на Швейцарію аби та погодилася на постачання боєприпасів і зброї Україні – американські експерти
Переклад iPress – 19 січня 2023, 17:19
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Політика
Крим – пастка для окупантів. До кінця серпня Україна його звільнить – Бен Ходжес
Переклад iPress – 19 січня 2023, 15:33
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 січня 2023, 10:58
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип
Політика
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 18 січня 2023, 16:57
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється