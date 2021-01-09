"Ми ще поборемось". Зеленський розповів про "Північний потік-2" та презентував у США проєкт трансформації

Зеленський анонсував, що у плані трансформації України закладені понад 80 проєктів на загальну суму 277 мільярдів доларів

Президент України Володимир Зеленський презентував у резиденції першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон проєкт трансформації України, який містить питання безпеки, інфраструктури, енергетичної безпеки та економічного зростання.

Про це повідомляє кореспондент "Громадського".

Зеленський анонсував, що у плані трансформації України закладені понад 80 проєктів на загальну суму 277 мільярдів доларів. Зокрема, передбачається фінансування коштом державного бюджету, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій. Президент зазначив, що сподівається, що американські партнери "активно долучаться до реалізації цього амбітного плану".

"Реалізація цього плану - реальний шанс розбудови стійкої, справедливої, процвітаючої нашої держави. Інструмент для розвитку нашого стратегічного партнерства у сфері економіки та секторального співробітництва, адже документ містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти, реалізація яких зміцнить економіку України та США", - заявив Зеленський.

Вже після презентації проєкту президент розповів журналістам про результативну зустріч з міністерством енергетики США. Він зазначив, що наразі очікують комплексні інвестиції в атомну енергетику України у розмірі від 5 до 30 мільярдів доларів.

Він також зауважив, що Україна бачить підтримку з боку міністерства енергетики США щодо питання "Північного потоку-2".

"У нас є болюче питання "Північного потоку-2". Всі говорять, що він буде добудований. Ми ще поборемось щодо того, як він буде працювати та у разі роботи "Північного потоку-2" хотіли домовитись про конкретні речі та гарантії, перш за все, з боку США. Тому що до них довіра більша, ніж до деяких інших партнерів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 1 вересня