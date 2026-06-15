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"Ми відновимо собор. Це не вперше, коли ворог намагається знищити нашу історію та нашу пам'ять" – Епіфаній

15 червня 2026, 12:53
Предстоятель ПЦУ підкреслив особливе значення Києво-Печерської лаври для української історії.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври є черговою спробою росіян знищити українську історію та ідентичність.
 
Про це передає "Інтерфакс-Україна" з місця події.
 
"Ми відновимо собор. Це не вперше, коли ворог намагається знищити нашу історію та нашу пам'ять. На початку XVIII століття тут сталася велика пожежа, було втрачено багато рукописів і історичних свідчень. Після цього нашу історію намагалися переписати", – сказав Епіфаній. 
 
За його словами, нинішня війна є продовженням багатовікового протистояння, під час якого українці змушені відстоювати своє право на власну державність, культуру та історичну пам'ять. 
 
"Ця війна триває не 12 років. Вона триває століттями. Але ми зуміли зберегти нашу українську ідентичність і будемо боротися до кінця. У нас немає іншого вибору", – наголосив Епіфаній.
 
Він також підкреслив особливе значення Києво-Печерської лаври для української історії. 
 
"Історія України – тут, у Лаврі. Тут наше коріння, тут наша пам'ять", – додав він. 

 

війна в Україніросія окупанти

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