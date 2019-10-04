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"Ми вибираємо Путіна, ну а українці - подивимося", - у Кремлі відреагували на борди Порошенка

У Кремлі спокійно поставилися до використання образу Путіна
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі спокійно поставилися до використання президентом України Петром Порошенком у своїй передвиборчій агітації образу Володимира Путіна.
"Ми вибираємо Путіна, ну а українці - подивимося", - у Кремлі відреагували на борди Порошенка Фото:Facebook

"Ми вибираємо Путіна, ну а українці - подивимося", - сказав представник Кремля, коментуючи передвиборчу рекламу чинного глави держави в Україні, інформує ТАСС.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.

У штабі кандидата пояснили, що на нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.

 

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10 04 2019 13:17
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