ПОЛІТИКА НОВИНИПрес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі спокійно поставилися до використання президентом України Петром Порошенком у своїй передвиборчій агітації образу Володимира Путіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ми вибираємо Путіна, ну а українці - подивимося", - у Кремлі відреагували на борди Порошенка
У Кремлі спокійно поставилися до використання образу Путіна
Фото:Facebook
"Ми вибираємо Путіна, ну а українці - подивимося", - сказав представник Кремля, коментуючи передвиборчу рекламу чинного глави держави в Україні, інформує ТАСС.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.
У штабі кандидата пояснили, що на нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 04 2019 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
No articles