"Ми вибираємо Путіна, ну а українці - подивимося", - у Кремлі відреагували на борди Порошенка У Кремлі спокійно поставилися до використання образу Путіна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі спокійно поставилися до використання президентом України Петром Порошенком у своїй передвиборчій агітації образу Володимира Путіна.

Фото:Facebook

"Ми вибираємо Путіна, ну а українці - подивимося", - сказав представник Кремля, коментуючи передвиборчу рекламу чинного глави держави в Україні, інформує ТАСС. Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну. У штабі кандидата пояснили, що на нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.

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