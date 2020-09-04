Ми вийшли на розуміння того, що чорні скриньки збитого літака "МАУ" можливо повернути в Україну - Шмигаль

"Ми вийшли на розуміння того, що чорні скриньки з цього літака можливо повернути в Україну. Робота триває, незважаючи на інші виклики"

Як повідомила прес-служба українського уряду, під час зустрічі Шмигаль обговорив із Галадзою ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послом Канади в Україні Ларисою Галадзою і заявив, що українська влада вийшла на розуміння того, що чорні скриньки збитого в Ірані літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") можливо повернути в Україну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-служба українського уряду, під час зустрічі Шмигаль обговорив із Галадзою ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані. "Ми вийшли на розуміння того, що чорні скриньки з цього літака можливо повернути в Україну. Робота триває, незважаючи на інші виклики", - зазначив прем'єр.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання зовнішньополітичної та економічної співпраці, а також сторони обмінялися кроками, які країни роблять у протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

Зазначається, що посол поділилася досвідом Канади в боротьбі з коронавірусом і наголосила, що Україна вживає правильних заходів.

У свою чергу Шмигаль подякував Канаді за підтримку України та твердість у збереженні санкцій проти РФ. Посол зазначила, що Канада не відходить від цього курсу й надалі має намір на зовнішньополітичній міжнародній арені робити акцент на цьому.

Крім того, Шмигаль зупинився на важливості якнайшвидшого внесення змін до державного бюджету на 2020 рік.

"Верховна Рада погодила основні видаткові статті оновленого держбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з профільним комітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати проголосують за зміни до держбюджету", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки літака МАУ, має їх віддати - заява міністрів