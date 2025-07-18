Ми залишаємося відданими Україні і українці повинні мати необхідне для оборони – Держдеп

Конкретики про те, що робитиме Білий дім, якщо рф не виконає 50-денний ультиматум, немає.

У Держдепі США прокоментували останню оцінку президента Дональда Трампа ситуації з війною в Україні. Речниця Теммі Брюс сказала, що Трамп – "дуже терпляча людина" і реаліст.

Про це вона розповіла під час брифінгу.

Вона нагадала про нещодавні перемовини Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте і плани "того, щоб Україна мала все необхідне для оборони". На думку речниці, американський президент продовжить цю політику.

"Президент говорить досить відкрито про свою оцінку речей, дозволяючи американському народу і світу зрозуміти його терпіння – він дуже терплячий чоловік, і він реаліст, і він збирається бути чесним. І домовленості і розмови, безумовно, з генсеком Рютте і НАТО загалом, плани, як упевнитися, що Україна має необхідне для оборони – але я гадаю, що президент – це той, хто ухвалить це рішення і продовжить підходити до цього агресивно, щоб його бачення завершення цього конфлікту втілилося незабаром", – сказала Брюс без подальших уточнень.

На брифінгу також запитали, якою була реакція росії на оголошення американського президента про 50-денний дедлайн для укладання росіянами угоди з Україною і чи вірить адміністрація в те, що в наступні дні хоч щось зміниться.

"Що я можу сказати, то це те, що вони, звичайно, висловили незадоволення тим, як все було досі, що частково призвело до нової структури, яку ми розглядаємо, включно з 50 днями. Щодо будь-яких коментарів відносно ядерної зброї чи превентивних ударів тощо, скажімо лише, що риторика не покращує регіональну безпеку. І, звичайно, як сказав президент Трамп, до слів "ядерна зброя" не слід ставитися легковажно, і ми вже бачили такі безрозсудні та некорисні заяви раніше. Тож я не можу вам попередньо передбачити, що може статися чи не статися, але гарна новина полягає в тому, що світ знає природу, ставлення та цінності президента Трампа, держсекретаря та американського уряду. І ми також, звичайно, залишаємося відданими Україні та мирному вирішенню цієї ситуації, сподіваємося, шляхом дипломатії, як і зобов'язався президент", – запевнила речниця Держдепу.