"Ми знайшли спосіб": у Мінцифри пояснили, чому пенсіонери не зможуть продати отримані за щеплення телефон

У Мінцифри хочуть, аби смартфон обійшовся не дорожче ніж у п’ять тисяч гривень

Міністерство цифрової трансформації планує прив’язати до конкретних абонентів смартфони, які отримають українці від 60 років у межах програми "єПідтримка". Це не дасть змогу продати телефон або передати його комусь іншому.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в інтерв’ю dev.ua, повідомляє Громадське.

"Хтось захоче ж передавати ці смартфони. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому", - зазначив він.

Посадовець каже, що сім-карта, наприклад, може бути прив’язана до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. Це має мінімізувати шахрайство.

"Мобільні оператори пропонують нам встановлення спеціального додатка, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів", - пояснив Вискуб.

Що ще відомо про смартфон?

За словами заступника міністра цифрової трансформації, зараз відомство визначає можливість процедури закупівлі. Зокрема, тривають переговори з компанією Samsung та українськими внутрішніми виробниками. Від однієї компанії є пропозиція зробити спецмодель під замовлення.

У Мінцифри хочуть, аби смартфон обійшовся не дорожче ніж у п’ять тисяч гривень. Водночас розраховують, що їм вдасться "влізти до чотирьох".

Серед початкових вимог до телефону - наявність NFC-модуля. Водночас відомству довелося відмовитися від eSIM, бо це істотно підвищує вартість.

Нагадаємо, що підлітки віком від 14 років тепер можуть скористатися програмою "єПідтримка" - 7 лютого набула чинності відповідна постанова Кабміну.