"Ми знайшли спосіб": у Мінцифри пояснили, чому пенсіонери не зможуть продати отримані за щеплення телефон
Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в інтерв’ю dev.ua, повідомляє Громадське.
"Хтось захоче ж передавати ці смартфони. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому", - зазначив він.
Посадовець каже, що сім-карта, наприклад, може бути прив’язана до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. Це має мінімізувати шахрайство.
"Мобільні оператори пропонують нам встановлення спеціального додатка, який дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів", - пояснив Вискуб.
Що ще відомо про смартфон?
За словами заступника міністра цифрової трансформації, зараз відомство визначає можливість процедури закупівлі. Зокрема, тривають переговори з компанією Samsung та українськими внутрішніми виробниками. Від однієї компанії є пропозиція зробити спецмодель під замовлення.
У Мінцифри хочуть, аби смартфон обійшовся не дорожче ніж у п’ять тисяч гривень. Водночас розраховують, що їм вдасться "влізти до чотирьох".
Серед початкових вимог до телефону - наявність NFC-модуля. Водночас відомству довелося відмовитися від eSIM, бо це істотно підвищує вартість.
Нагадаємо, що підлітки віком від 14 років тепер можуть скористатися програмою "єПідтримка" - 7 лютого набула чинності відповідна постанова Кабміну.
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