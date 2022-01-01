СПОРТ НОВИНИЗахисник збірної України з футболу Віталій Миколенко перейшов з київського "Динамо" в "Евертон" (Ліверпуль, Англія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Миколенко перейшов з київського "Динамо" в англійський "Евертон"
В "Евертоні" український футболіст гратиме під №19
Футболіст Віталій Миколенко Фото: FootBoom
Згідно з повідомленням на сайті англійського клубу, контракт з українським гравцем укладено на 4,5 року - до кінця червня 2026-го.
Миколенко провів за "Динамо" 132 матчі, в яких забив 7 голів (5 в УПЛ і 2 в єврокубках) і зробив 20 гольових передач (15 в УПЛ і 5 в єврокубках).
В "Евертоні" український футболіст гратиме під №19.
Вартість угоди офіційно не оголошена, але за даними порталу transfermarkt компенсація за 22-річного футболіста становила EUR23,5 млн.
Нагадаємо, що футбольна нападниця українського клубу "Житлобуд-1" (Харків) Ольга Овдійчук відзначилася гарним точним ударом з дальньої дистанції у матчі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА проти ісландського "Брейдабліка".
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