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Милованов: втрати економіки України від російської агресії - від $50 млрд до $150 млрд

"Прямі втрати у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП"
Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив статистику про втрати української економіки від російської агресії й оцінку залишкової вартості об'єктів нерухомого держмайна на непідконтрольних територіях Донбасу і в анексованому Криму.
Милованов: втрати економіки України від російської агресії - від $50 млрд до $150 млрд Фото: з вільних джерел

"Прямі втрати у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати становлять від $50 до $150 млрд (наприклад, Андерс Аслунд (аналітик Atlantic Council, - ред.) дає оцінку 100 млрд)", - зазначив Милованов, передає LB.ua.

Він також повідомив, що оцінка залишкової вартості об'єктів нерухомого держмайна на непідконтрольних територіях становить близько 85 млрд гривень.

Міністр уточнив, що на території анексованого Криму і Севастополя зареєстровано 57,7 тис. об'єктів нерухомого держмайна залишковою вартістю 46 млрд грн; на території Донецької області - майже 120 тис. об'єктів вартістю 33 млрд гривень; на території Луганської області - майже 70 тис. об'єктів нерухомого майна вартістю 23 млрд гривень.

"За оцінками Фонду державного майна, близько 70% держактивів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях", - додав Милованов.

Нагадаємо, що Російська делегація в ОБСЄ вимагає виключити питання анексованого Криму з декларації міністерської зустрічі, яка проходить 5-6 грудня у Братиславі.

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09 12 2019 14:40
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