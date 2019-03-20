Минулої доби бойовики сім разів порушували "режим тиші" в районі ООС, - штаб

З початку поточної доби один український боєць дістав поранення

Впродовж минулої доби, 19 березня, бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) на Донбасі, поранення дістав один український військовослужбовець.

У штабі зазначили, що ворог шість разів застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями, і витратив 51 міну калібрів 120 і 82 мм.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів захисників Мар'їнки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції бійців ЗСУ поблизу Новоолександрівки, в районі Кримського, Новолуганського та Новотошківського.

"Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає. На всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши ще трьох окупантів. Також вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищено одну одиницю військової автомобільної техніки противника", - розповіли в штабі.

Повідомляється, що з початку поточної доби противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил в районі Лебединського з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Унаслідок обстрілу один наш захисник дістав поранення.