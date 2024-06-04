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Мир означає, що рф ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО – Байден

04 червня 2024, 18:09
Мир означає, що рф ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО – Байден
Байден сказав, що Україна вже є частиною НАТО.

Президент США Джо Байден озвучив своє бачення миру.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню TIME.

За словами Байдена, мир виглядає як гарантування того, що "росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО", - зауважив американський президент.

Байден сказав, що Україна вже є частиною НАТО.

"Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України", - зазначив американський президент.

Очільник США додав, що коли був сенатором і віцепрезидентом, то відвідуючи Україну, відзначив високий рівень корупції і це була "обставина, яка дійсно все обтяжувала".

Байден наголосив, що якщо партнери коли-небудь дозволять Україні впасти у протистоянні з рф, то "ви побачите, як піде Польща, і ви побачите всі ці держави вдовж фактичного кордону росії, від Балкан і до білорусі, всі вони будуть робити власні пристосування".

"Ми опинимося на слизькому шляху до війни, якщо не зробимо чогось щодо України", - сказав президент США.

 

Джо Байденвійна в Українімирні переговориросія-агресор

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