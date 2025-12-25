Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мир в Україні може бути досягнуто упродовж наступних 90 днів – посол США в НАТО

25 грудня 2025, 09:15
Мир в Україні може бути досягнуто упродовж наступних 90 днів – посол США в НАТО
Фото: Генштаб ЗСУ
Посадовець в розмові з Fox News зазначив, що зима "може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру".
Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер заявив, що мир в Україні може бути досягнуто упродовж наступних 90 днів.
 
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
 
Посадовець в розмові з Fox News зазначив, що зима "може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру". При цьому Вітакер відзначив атаки з боку Києва проти нафтової та газової промисловості росіян. 
 
На думку посла США у НАТО, "вбивства повинні припинитися, бо це безглуздо, триває вже чотири роки, і ніхто не отримує жодних стратегічних переваг". 
війна в Україніросія окупантиНАТО

Останні матеріали

Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється