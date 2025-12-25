Посадовець в розмові з Fox News зазначив, що зима "може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру".

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер заявив, що мир в Україні може бути досягнуто упродовж наступних 90 днів.

Посадовець в розмові з Fox News зазначив, що зима "може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру". При цьому Вітакер відзначив атаки з боку Києва проти нафтової та газової промисловості росіян.

На думку посла США у НАТО, "вбивства повинні припинитися, бо це безглуздо, триває вже чотири роки, і ніхто не отримує жодних стратегічних переваг".