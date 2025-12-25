Мир в Україні може бути досягнуто упродовж наступних 90 днів – посол США в НАТО
25 грудня 2025, 09:15
Фото: Генштаб ЗСУ
Посадовець в розмові з Fox News зазначив, що зима "може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру".
Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер заявив, що мир в Україні може бути досягнуто упродовж наступних 90 днів.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Посадовець в розмові з Fox News зазначив, що зима "може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру". При цьому Вітакер відзначив атаки з боку Києва проти нафтової та газової промисловості росіян.
На думку посла США у НАТО, "вбивства повинні припинитися, бо це безглуздо, триває вже чотири роки, і ніхто не отримує жодних стратегічних переваг".