"Мирний план" Китаю показує, що він координує всі дії з москвою – The Hill

Пекін зацікавлений не у мирному врегулюванні, а у перемозі Москви, для витіснення США з Європи.

Запропонований Китаєм "мирний план" щодо припинення російської агресії проти України свідчить про підтримку Пекіном дій москви.



Про це йдеться статті видання The Hill.

У статті вказується, що "мирний план" Китаю чітко показує, що Пекін та москва повністю координують свої дії. Якщо враховувати те, що КНР планує допомогти росії озброєнням, а також нещодавні прольоти китайських розвідувальних аеростатів над США, стає зрозуміло, що російська агресія проти України вигідна Китаю для досягнення своїх цілей, зокрема Пекіну потрібна перемога москви у цій війні.



У статті підкреслюється, що план Китаю - "це так само оливкова гілка для Європи, як і свідчення підтримки росії".

Журналісти видання вказують, що стратегічними цілями Китаю та рф є витіснення США з Європи та тихоокеанського простору.

"Американським політикам варто звернути увагу на уважно підібрані Китаєм слова, покликані у дальній перспективі посіяти розкол між США та їхніми союзниками у західній Європі", - зауважує The Hill.



Для протистояння таким намірам москви та Пекіну США повинні значно посили військову допомогу України, аби обмежити вплив росії та Китаю у світі. Зокрема, Пекін хоче заручитись підтримкою європейських країн для протистояння США.

"Чи приймуть європейські держави пропозицію Китаю у найближчому майбутньому, залежить лише від одного фактору: відносного балансу сил у Європі та Азії. США мусять одночасно підтримувати у цій війні Україну та упевнитися в її перемозі, таким чином віднадивши Китай від дій проти Тайваню. Якщо Штатам не вдасться досягти обох цілей, європейські сили дадуть тріщину", - підсумовує видання.