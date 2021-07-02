"Миротворець" вніс до своїх списків цивільну дружину нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака
Як повідомляє сайт центру, Лавренюк постійно супроводжує народного депутата у зарубіжних відрядженнях щонайменше з 2005 року і є співмешканкою "власника мережі антиукраїнських ЗМІ Тараса Козака".
"Вони разом подорожували в Росію і Європу літаками, автобусами і машинами. Спільних перельотів протягом 10 років налічується понад 100. Пункти призначення - Париж, Ніцца, Флоренція, Рим, Лондон, Цюріх, різні курортні острови", - йдеться в повідомленні на сайті "Миротворець", із посиланням на журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".
Зокрема, у вересні 2018 року Лавренюк прилітала до Києва в компанії Козака і бізнесмена Нісана Моїсеєва. Літаком, який здійснював рейс, користується Козак. Крім того, Лавренюк є матір'ю дитини Козака, що підтвердив він сам. За інформацією "Схем", Лавренюк у березні 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації.
Лавренюк є бенефіціарним власником ТОВ "НЗНП Трейд" (ТОВ "НЗНП Трейд", яке здійснює Геологічне вивчення, розвідку і видобуток нафти на території Ханти-Мансійського автономного округу - Югри).
Зазначається, що в березні 2020 року Лавренюк стала власницею квартири площею 657 квадратних метрів в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви - Knightsbridge Privat Park (Москва, вулиця Єфремова, 19).
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