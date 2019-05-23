Митрополит ПЦУ Драбинко позивається проти глави УПЦ МП Онуфрія, щоб захистити свою честь і гідность

Митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко подав позов до суду проти предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія про захист честі, гідності і ділової репутації та з вимогою відшкодування моральної шкоди

Приводом для позову стало звернення Синоду УПЦ МП до тодішнього президента Петра Порошенка.

"Оскільки у Зверненні Священного Синоду вкрай негативно згадано моє ім’я, відразу після публікації Звернення я звернувся з відкритим листом до Блаженнішого Митрополита Онуфрія та до всього єпископату Української Православної Церкви, в якому вказав на безпідставність звинувачень та їх вигаданий, наклепницький характер", — йдеться в заяві митрополита ПЦУ Драбинка на сайті Переяславсько-Вишневської єпархії, інформують у "Громадське".

Зокрема у зверненні УПЦ МП зазначається, що Олександр Драбинко поширював "плітки і наклеп", а також став джерелом "інформаційного бруду".

Митрополит Олександр пояснив, що відповіді на свій лист до УПЦ МП він не отримав, тому вирішив позиватися до суду.

Печерський суд Києва відкрив провадження у справі 22 травня та призначив підготовче судове засідання на 29 травня, початок о 15:00.

Нагадаємо, до створення ПЦУ митрополит Олександр Драбинко був єпископом УПЦ МП. Після створення єдиної помісної української церкви він став одним з двох єпископів Московського патріархату, які приєднались до ПЦУ.

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