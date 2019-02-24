Мюллер попросив суд врахувати тяжкість злочинів Манафорта: "Він неодноразово і нахабно порушував закон"
У меморандумі для суду Мюллер назвав Манафорта "закоренілим" злочинцем, що "неодноразово і нахабно" порушував закон і не заслуговує поблажливості при ухваленні вироку.
"Він (Манафорт, - ред.) здійснював злочини тоді, коли йому вперше пред’явили звинувачення в жовтні 2017 року і, що примітно, продовжив після висунення звинувачень", - йдеться у меморандумі.
Також Мюллер нагадав про додаткові злочини Манафорта, зокрема лжесвідчення і неправдиві заяви після укладення угоди про визнання провини.
Очікується, що вирок Манафорту оголосять 13 березня 2019 року.
Нагадаємо, 14 вересня Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів, а також в змові з метою перешкоджати правосуддю - за допомогою здійснення впливу на свідків.
Він також погодився співпрацювати з прокурорами США в розслідуванні про передбачуване втручання Росії в американські вибори.
Угода зі слідством дозволяє Манафорту уникнути розгляду другої кримінальної справи, запланованої на наступний тиждень у Вашингтоні. Манафорт був визнаний винним в минулому місяці у численних фінансових злочинах.
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