Мюллер попросив суд врахувати тяжкість злочинів Манафорта: "Він неодноразово і нахабно порушував закон"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням втручання РФ в американські вибори, попросив суд врахувати тяжкість злочинів екс-глави передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта під час оголошення йому вироку.

У меморандумі для суду Мюллер назвав Манафорта "закоренілим" злочинцем, що "неодноразово і нахабно" порушував закон і не заслуговує поблажливості при ухваленні вироку.

"Він (Манафорт, - ред.) здійснював злочини тоді, коли йому вперше пред’явили звинувачення в жовтні 2017 року і, що примітно, продовжив після висунення звинувачень", - йдеться у меморандумі.

Також Мюллер нагадав про додаткові злочини Манафорта, зокрема лжесвідчення і неправдиві заяви після укладення угоди про визнання провини.

Очікується, що вирок Манафорту оголосять 13 березня 2019 року.

Нагадаємо, 14 вересня Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів, а також в змові з метою перешкоджати правосуддю - за допомогою здійснення впливу на свідків.

Він також погодився співпрацювати з прокурорами США в розслідуванні про передбачуване втручання Росії в американські вибори.

Угода зі слідством дозволяє Манафорту уникнути розгляду другої кримінальної справи, запланованої на наступний тиждень у Вашингтоні. Манафорт був визнаний винним в минулому місяці у численних фінансових злочинах.