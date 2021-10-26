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Мюнхенська конференція з безпеки пройде в очному форматі вперше за два роки

Потреба у відновленні особистих контактів особливо велика серед осіб, які приймають рішення у зовнішній політиці, тому що дуже часто вони торкаються делікатних тем
Мюнхенська конференція з питань безпеки відбудеться з 18 по 20 лютого 2022 року в очному форматі вперше за два роки.
Мюнхенська конференція з безпеки пройде в очному форматі вперше за два роки Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству DPA заявив керівник конференції Вольфганг Ішингер.
 
За його словами, через пандемію коронавірусу кількість учасників буде обмежена.
 
"Потреба у відновленні особистих контактів особливо велика серед осіб, які приймають рішення у зовнішній політиці, тому що дуже часто вони торкаються делікатних тем", - сказав Ішингер.
 
 Ішингер очікує, що майбутній федеральний уряд Німеччини представить на конференції свій зовнішньополітичний порядок денний.
 
"Я твердо припускаю, що майбутній канцлер хотів би скористатися нагодою, аби з'явитися там. Це також може стосуватися міністрів закордонних справ, оборони та інших членів кабінету міністрів", зазначив Ігшингер.
 
Цього року Мюнхенська конференція питань з безпеки проходила віртуально та у значно скороченому форматі.
 
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26 10 2021 12:35
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