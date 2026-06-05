МЗС Азербайджану заявило про загибель своїх громадян внаслідок атаки дронів на 2 судна в Азовському морі

За даними відомства, загинули 5 і поранені 3 громадянина Азербайджану.

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило про загибель своїх громадян внаслідок атаки дронів на 2 судна Natra і Zirkon в Азовському морі.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Сьогодні вночі було здійснено атаки дронами на два іноземні вантажні судна, на борту яких загалом перебували 25 громадян Азербайджану. Хочемо зазначити, що ці судна не належать державі Азербайджан", – повідомив керівник пресслужби Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде.

Він додав, що за інформацією, отриманою від російської сторони, внаслідок атаки загинули 5 громадян Азербайджану, ще 3 дістали поранення. Поранених госпіталізували до міської лікарні Єйська.

Гаджизаде зазначив, що наразі Міністерство закордонних справ координує дії з відповідними державними органами Азербайджану, дипломатичними представництвами країни, а також уповноваженими органами відповідних держав. Кілька співробітників посольства Азербайджану в росії вирушили на місце події.

Він додав, що питання стану громадян, їхнього повернення до країни та надання необхідної консульської допомоги перебувають під контролем.