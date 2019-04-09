МЗС Болгарії просить Росію не називати прихід радянської армії у 1944 році "звільненням"

Міністерство закордонних справ Болгарії звернулося до російського посольства в Софії з офіційною заявою, у якій попросило не вживати "сумнівний історичний термін (звільнення)" в контексті приходу радянських військ 1944 року.

Приводом для звернення стала виставка Російського культурно-інформаційного центру "75 років звільнення Східної Європи від нацизму", яка має відкритися в Софії 9 вересня.

"Не заперечуючи вкладу СРСР у перемогу над нацизмом у Європі, ми не повинні закривати очі на той факт, що на щитах Радянської Армії народи Центральної та Східної Європи отримали репресії, придушення громадянської самосвідомості, деформований економічний розвиток і відірваність від динаміки процесів у розвинених європейських країнах", - йдеться в заяві на сайті МЗС.

"СРСР оголосив війну Болгарії, щойно до влади прийшов новий демократичний уряд, який оголосив про припинення зв'язків з нацистською Німеччиною", - нагадує МЗС.

Софія також закликала РФ залишити трактування подій 75-річної давнини історикам.

"З погляду міжнародного права факти є очевидними: переворот 9 вересня був прямим наслідком оголошення СРСР війни Болгарії 5 вересня 1944 року і подальшого введення радянських військ на територію, нейтральну до СРСР. Радянський Союз оголосив війну Болгарії, коли до влади тільки прийшов новий демократичний уряд, оголосив про припинення зв'язків з нацистською Німеччиною і який підтвердив позицію нейтралітету Болгарії проти Росії. Після цього відбувається тимчасова окупація Болгарії СРСР і союзниками, формально керована представникам коаліції, але де-факто здійснюється виключно за допомогою радянської військової присутності", - пояснили в МЗС.

Потім, додали у відомстві, Болгарія потрапила в зону впливу СРСР, що призвело "до 45 років правління тоталітарного режиму, заснованого на більшовицько-ленінській версії комуністичної ідеології".

Посольство Росії в Болгарії, своєю чергою, заявило, що "збентежене" такою заявою і наголосило, що виставку підготовлено за сприяння Російського історичного товариства і спрямовано "виключно на ознайомлення болгарської громадськості з архівними матеріалами з російських фондосховищ".

"Багато документів були раніше невідомі або недавно розсекречені і свідчать про вирішальну роль Червоної Армії в позбавленні людства від фашистської чуми. Ця виставка не має нічого спільного із сьогоднішнім болгарським політичним дискурсом або окремими політичними силами, тому ми дещо збентежені тим, що можна робити якісь офіційні заяви до ознайомлення із самою експозицією", - йдеться в коментарі російського посольства у Facebook.

Нагадаємо, 8 і 9 вересня 1944 року радянські війська провели так звану Болгарську військову операцію, результатом якої стало захоплення країни та встановлення в ній радянської влади.

У Росії досі Другу світову війну називають сталінським пропагандистським терміном "вітчизняна" і зазначають, що він стосується тільки війни між СРСР і Німеччиною 1941-1945 років. Водночас більш історично коректним є термін, який охоплює період війни - з моменту нападу Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року, оскільки німецько-польська війна і розділ Польщі, що пішов за нею, між Німеччиною та СРСР безпосередньо торкнувся західноукраїнських земель.

Україна відмовилася від терміна "Велика Вітчизняна війна". Згідно з рішенням Верховної Ради закон про увічнення пам'яті Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 роках втратив чинність і замість нього був ухвалений закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.