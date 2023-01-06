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ПОЛІТИКА

МЗС Франції: путін нікого не введе в оману одностороннім припиненням вогню, рф має вивести війська з України

06 січня 2023, 18:53
МЗС Франції: путін нікого не введе в оману одностороннім припиненням вогню, рф має вивести війська з України
Фото: з вільного доступу
Заява про тимчасове припинення вогню є грубою спробою росії приховати свою відповідальність у той час, як вона продовжує збільшувати зловживання та безперервно обстрілювати всю українську територію.

Франція закликає росію вивести війська з України і заявляє, що одностороннє оголошення кремлем припинення вогню з нагоди православного Різдва нікого не введе в оману.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, пише "Європейська правда".

"Франція нагадує про своє глибоке переконання, що справедливий і тривалий мир не може бути досягнутий без повного виведення російських військ з усієї української території. Це єдиний спосіб покласти край труднощам, з якими вже майже 11 місяців стикається український народ, який мужньо бореться за свою свободу і незалежність від російського агресора", – заявили у відомстві.

Дипломати наголосили, що заява про тимчасове припинення вогню є грубою спробою росії приховати свою відповідальність, в той час як вона продовжує збільшувати свої зловживання та безперервно обстрілювати всю українську територію, зокрема, посеред зими, обираючи в якості мішеней критично важливі об'єкти та цивільне населення.

"Це є ще одним доказом цинізму росії, яка з 24 лютого послідовно демонструє, що вона не бажає миру і що вона мало зважає на дотримання своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі тих, що випливають зі статуту Організації Об'єднаних Націй", – підкреслюється у заяві.

 


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