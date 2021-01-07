ПОЛІТИКА НОВИНИВ Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що Європейський Союз за два тижні рекомендує відкрити кордони для громадян України, включивши її до списку країн безпечних для подорожей - так само, як вже зробив це для низки інших.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС хоче, щоб кордони ЄС відкрилися для українців вже за два тижні
Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні задля спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів
Фото: google.com
Про це у коментарі "Європейській правді" розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ ЄС в останньому оновленні списку безпечних для подорожей країн додасть у нього 11 або 12 нових, у тому числі Молдову, Вірменію та Азербайджан. України, чиї показники щодо захворюваності дуже близькі до показників цих країн, серед них не називають.
Олег Ніколенко зазначив, що в цьому "немає політики" і це зумовлено тим, що для оцінки використали давніші дані, коли показники в Україні були вищими.
"Варто враховувати, що оцінка показників здійснювалась не за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вищими. Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду", - зазначив речник МЗС.
Він зауважив також, що навіть якби Україна потрапила до списку безпечних країн, це не означає автоматичного відкриття кордонів ЄС, оскільки рекомендація Єврокомісії не є юридично зобов’язуючою.
"Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні задля спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів", - пояснив Олег Ніколенко.
Перегляд списку здійснюється кожні два тижні, тож саме тоді Україна отримує наступний шанс бути включеною у нього. У рекомендації враховують показник захворюваності на 100 тисяч населення за попередні 14 днів, кількість тестів і відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених, а також поширеність в країні мутованих штамів.
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