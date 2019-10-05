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МЗС: є всі підстави вважати, що трибунал ООН зобов’яже Росію звільнити полонених моряків

"У нас є всі підстави вважати, що суд прийме рішення на нашу користь, і моряки, які незаконно утримуються РФ, повернуться в Україну"
Українська сторона має підстави вважати, що морський трибунал ООН 25 травня ухвалить рішення на користь України у справі про захоплення Росією українських моряків.
МЗС: є всі підстави вважати, що трибунал ООН зобов’яже Росію звільнити полонених моряків Фото: прес-служба МЗС

"Ми очікуємо, що 25 травня буде прийняте рішення трибуналу щодо звільнення трьох українських військових кораблів, а також 24 членів екіпажу, і вони повернуться в Україну, де ми їх дуже чекаємо", - сказала заступниця міністра закордонних справ, агент України у цій справі Олена Зеркаль, повідомляє "Європейська правда".

"У нас є всі підстави вважати, що суд прийме рішення на нашу користь, і моряки, які незаконно утримуються РФ, повернуться в Україну", - підкреслила Зеркаль.

У суддів не було жодних додаткових питань щодо наданих Україною аргументів і матеріалів, пояснила Зеркаль. Цього, на її думку, достатньо, аби зрозуміти, що українська сторона відповіла на всі питання, які були у суддів протягом слухання.

У п’ятницю в Гамбурзі, де розташований морський трибунал ООН, відбулися перші слухання у справі. Засідання тривало три години. Росія від участі у слуханнях відмовилася.

Нагадаємо, що у рамках поданої скарги Україна вимагає застосувати тимчасові заходи щодо РФ з метою звільнення українських військових та кораблів.

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10 05 2019 18:27
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