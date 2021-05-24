ЗДОРОВ'Я НОВИНИМіністерство закордонних справ Китаю заявило, що інформація про хворобу в листопаді 2019 року трьох співробітників Уханьского інституту вірусології не відповідає дійсності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС Китаю заперечує інформацію про хворобу трьох вчених в Ухані до перших повідомлень про COVID
Раніше таке повідомлення поширило видання The Wall Street Journal
Фото: Детектор медіа
Про це заявив на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, повідомляє "РБК-Україна".
"Уханьський інститут вірусології 23 березня цього року опублікував заяву, в якій йшлося, що до 30 грудня 2019 року Уханьський інститут вірусології не стикався з новою коронавірусною інфекцією", - зазначив він.
Згідно із заявою, станом на 23 березня 2021 року жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.
"Тому публікація про хворобу трьох співробітників Уханьского інституту вірусології абсолютно не відповідає дійсності", - сказав Чжао Ліцзянь.
Нагадаємо, що американське видання вважає важливим продовжити розслідування походження COVID-19
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24 05 2021 12:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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