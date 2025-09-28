Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МЗС Молдови повідомило про "мінування" деяких закордонних дільниць під час виборів до парламенту

28 вересня 2025, 17:56
МЗС Молдови повідомило про
Фото: ria.ru
Інциденти з нібито "мінуванням" зафіксували на дільницях у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте
Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що під час голосування на виборах до парламенту на закордонних дільницях почали надходити повідомлення про нібито мінування.
 
Про це йдеться в заяві МЗС країни.
 
Інциденти з нібито "мінуванням" зафіксували на дільницях у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте (Іспанія). Як зазначили в МЗС країни, такі повідомлення почали надходити в межах втручання росії у виборчий процес у Молдові.
 
"Державні інституції підготувалися до такого сценарію, ми встановили чіткі процедури й співпрацюємо з нашими партнерами з інших держав, щоб виборчий процес не постраждав. Просимо всіх громадян дослухатися до рекомендацій влади й офіційної інформації та продовжувати чесне голосування", — наголосили в МЗС.
 
Нагадаємо, що у республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки.
вибориМолдова

