МЗС Молдови викликало російського посла після інциденту з російською ракетою

Глава МЗС Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла росії в Молдові Олега Васнецова, щоб укотре вказати на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.

Про це повідомив речник МЗС Даніел Воде.

"російська сторона продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо і негативно позначаються і на громадянах нашої країни. Рішуче засуджуємо недружні дії та заяви щодо Молдови. Закликаємо російську федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, що призводить до численних людських жертв і матеріальних збитків", - повідомив речник МЗС Даніел Воде.

Раніше ми повідомляли, що під час масованої ракетної атаки росіян на Україну два "Калібри" перетнули повітряний простір Румунії, країни НАТО та Молдови.