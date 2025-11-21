Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МЗС Норвегії заявило про російські GPS-атаки, що блокують роботу "повітряних швидких" в Арктиці

21 листопада 2025, 15:17
Фото: Главком
росія не вперше підозрюється у вчиненні диверсій.

У Міністерстві закордонних справ Норвегії заявили, що росія заважає роботі повітряних "швидких допомог" в Арктиці в межах гібридної війни проти Заходу. москва майже безперервно глушить GPS у північних районах країни, що ускладнює роботу літаків і гвинтокрилів біля російського кордону.

Про це пишеThe Telegraph.

"Ми справді спостерігаємо гібридні дії, атаки та кампанії з боку росії. У норвезьку зиму, в Арктиці, це може бути небезпечно", — наголосив державний секретар МЗС Ейвінд Вад Петерссон. 

GPS-перешкоди, або спуфінг, — це метод електронної боротьби, коли у простір запускають фальшиві сигнали, щоб збити пілотів із курсу. У результаті навігаційна система може «вирішити», що літак перебуває в зовсім іншій точці, ніж насправді.

Пан Петерссон навів приклад інциденту, що стався в липні на Шпіцбергені. Тоді масові фальшиві GPS-сигнали збили з орієнтації авіаційні швидкі й рятувальні вертольоти. Перебої виявилися настільки значними, що норвезька цивільна авіаційна влада випустила повідомлення (Notam) з попередженням для пілотів у цьому районі.

Як зазначають у виданні, коментарі Петерссона на Берлінській конференції з безпеки свідчать про розширення росією гібридної кампанії проти Заходу, яка проводиться у відповідь на підтримку України країнами НАТО. З моменту вторгнення російського диктатора владіміра путіна росія підозрюється у десятках диверсій на материковій Європі, у Балтійському регіоні та дедалі частіше в Арктиці.

За даними The Telegraph, в одному з найсерйозніших випадків саботажу російські агенти нібито відправили по Європі через кур’єрську службу DHL посилки з прихованими запальними бомбами. Деякі з яких були замасковані під секс-іграшки. Пристрої надходили до Бірмінгема, східної Німеччини та Польщі, де їх доводилося гасити. Агенти навіть нібито планували вбивство німецького виробника зброї, який відіграє ключову роль у постачанні озброєння для української армії, Арміна Паппергера.

Минулого місяця міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік повідомив газеті The Telegraph, що росія збільшує свої ядерні запаси в Арктиці та прагне контролювати нові морські маршрути, що утворилися через танення льодовиків.

"росія збільшує військову присутність на Кольському півострові, де знаходиться один із найбільших арсеналів ядерних боєголовок у світі. Ця зброя спрямована не лише на Норвегію, а й на Велику Британію, а також через полюс на Канаду та США", — сказав Сандвік.

GPSАрктикаросія загроза

