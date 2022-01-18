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МЗС підтвердило приїзд Блінкена в Київ 19 січня

Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах
Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило, що 19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит в Україну.
МЗС підтвердило приїзд Блінкена в Київ 19 січня Фото: Укрінформ

Відповідну заяву "Європейська правда" отримала від пресслужби МЗС.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакета стримування Росії, практичної підтримки України з боку США,  активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

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18 01 2022 15:24
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