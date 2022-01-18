МЗС підтвердило приїзд Блінкена в Київ 19 січня Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах

Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило, що 19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит в Україну.

Фото: Укрінформ

Відповідну заяву "Європейська правда" отримала від пресслужби МЗС. "Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакета стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні. Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах. Читайте також: Росія може створити провокацію, щоб обгрунтувати вторгнення в Україну - Блінкен

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