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МЗС пропонує Німеччині передати морські судна, щоб вигнати рф із Чорного моря

29 січня 2023, 13:19
МЗС пропонує Німеччині передати морські судна, щоб вигнати рф із Чорного моря
Фото: Getty Images
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Німеччині передати Силам оборони підводні човни та старий фрегат, щоб допомогти вигнати росіян із Чорного моря.

Про це Мельник написав у Twitter.

"Я знаю, що отримаю нову [хвилю критики], але в мене є ще одна творча ідея. Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну?" — пише заступник міністра.

Він закликав Німеччину передати Військово-морським силам ЗСУ німецькі підводні човни, щоб не дати російським військовим кораблям атакувати міста України з Чорного моря.

Також Мельник запропонував передати фрегат «Любек», який Німеччина зняла з комплектування.

"Так, йому було 32 роки. Але все одно за наявності політичної волі його можна було б передати Україні для боротьби з підводними човнами та військовими кораблями росії в Чорному морі. Або принаймні його озброєння, як-от ракети Sea Sparrow і Harpoon! Чому?" — пише Мельник.

Раніше повідомлялось, що  Канцлер Німеччини закликав світ "завадити Путіну".

НімеччинаМЗСфлотдопомога УкраїніМельник

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