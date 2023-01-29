МЗС пропонує Німеччині передати морські судна, щоб вигнати рф із Чорного моря

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Німеччині передати Силам оборони підводні човни та старий фрегат, щоб допомогти вигнати росіян із Чорного моря.

Про це Мельник написав у Twitter.

"Я знаю, що отримаю нову [хвилю критики], але в мене є ще одна творча ідея. Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну?" — пише заступник міністра.

Він закликав Німеччину передати Військово-морським силам ЗСУ німецькі підводні човни, щоб не дати російським військовим кораблям атакувати міста України з Чорного моря.

Також Мельник запропонував передати фрегат «Любек», який Німеччина зняла з комплектування.

"Так, йому було 32 роки. Але все одно за наявності політичної волі його можна було б передати Україні для боротьби з підводними човнами та військовими кораблями росії в Чорному морі. Або принаймні його озброєння, як-от ракети Sea Sparrow і Harpoon! Чому?" — пише Мельник.

Раніше повідомлялось, що Канцлер Німеччини закликав світ "завадити Путіну".