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МЗС просить Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією

о мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією. Одразу після нашої пресконференції я буду пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання, а інші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ
Міністерство закордонних справ направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.
МЗС просить Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією Фото: slovoidilo.ua
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом у Києві, пише "Європейська правда".
 
"До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією. Одразу після нашої пресконференції я буду пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання, а інші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ. Ми вважаємо, це був крок ескалації, юридична агресія, яка дає фундамент для військової агресії з боку Росії, з боку бойовиків, які оточують тимчасово окуповані українські території", - сказав Зеленський.
 
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що вважає останні кроки Росії достатніми для того, щоб Захід застосував проти неї санкції.
 
Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.
 
У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада.
 
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22 02 2022 13:36
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