ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС радить українцям терміново виїхати з Росії
МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію
Фото: unian.ua
Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства, передає Укрінформ.
Зокрема, у зв’язку з посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.
Наголошується, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у Росії.
Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.
22 лютого Путін заявив, що кордони "ДНР" і "ЛНР" прописані в їхніх конституціях і вони збігаються з кордонами Донецької та Луганської областей у складі України.
Лідери країн ЄС, США та більшості демократичних країн світу засудили такі дії Кремля, які є прямим порушенням міжнародного права і власних міжнародних зобов’язань РФ.
У МЗС України заявили, що Москва нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процес мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України у разі визнання цих незаконних утворень.
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