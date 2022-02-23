МЗС радить українцям терміново виїхати з Росії

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.

Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства, передає Укрінформ.

Зокрема, у зв’язку з посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.

Наголошується, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у Росії.

Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.

22 лютого Путін заявив, що кордони "ДНР" і "ЛНР" прописані в їхніх конституціях і вони збігаються з кордонами Донецької та Луганської областей у складі України.

Лідери країн ЄС, США та більшості демократичних країн світу засудили такі дії Кремля, які є прямим порушенням міжнародного права і власних міжнародних зобов’язань РФ.

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