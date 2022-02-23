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МЗС радить українцям терміново виїхати з Росії

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.
МЗС радить українцям терміново виїхати з Росії Фото: unian.ua
Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства, передає Укрінформ.
 
Зокрема, у зв’язку з посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.
 
Наголошується, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у Росії.
 
Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.
 
22 лютого Путін заявив, що кордони "ДНР" і "ЛНР" прописані в їхніх конституціях і вони збігаються з кордонами Донецької та Луганської областей у складі України.
 
Лідери країн ЄС, США та більшості демократичних країн світу засудили такі дії Кремля, які є прямим порушенням міжнародного права і власних міжнародних зобов’язань РФ.
 
У МЗС України заявили, що Москва нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процес мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України у разі визнання цих незаконних утворень.
 
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23 02 2022 11:50
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