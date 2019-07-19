ПОЛІТИКА НОВИНИТимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання щодо звільнення 24 українських військових моряків під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС Росії передали клопотання про звільнення українських моряків під особисте зобов’язання, - Денісова
"Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова"
Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua
"Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО", - написала Денісова у Facebook, повідомляє "Громадське".
"Чекаємо на відповідь!", - додала вона.
Додамо, що Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.
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