МЗС Росії повідомили, що Україна заборгувала СНД понад 300 млн рублів, - ЗМІ
У відомстві додали, що Україна не подавала офіційних повідомлень про вихід зі Співдружності і галузевих рад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Известия" з коменарем МЗС.
У МЗС заявили, що немає жодних перешкод для участі представників України в засіданнях, а продовження роботи в СНД "повністю залежить від політичної волі нової української влади".
Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески.
В березні 2018 року голова МЗС країни Павло Клімкін заявив, що відомство підготувало пропозиції щодо виходу України з СНД.
В квітні торік колишній президент України Петро Порошенко доручив уряду почати процедуру офіційного виходу з установчих органів СНД.
Він також заявив, що Київ уважно перегляне всі міжнародні договори, укладені в рамках СНД, і вийде з тих, в яких знайде "хоча б найменшу невідповідність національним інтересам". Після цього Україна вийшла з низки угод в рамках СНД.
У серпні 2018 року представництво України при статутних органах СНД було закрите, контакти здійснюються через українське посольство в Мінську.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив проект постанови про вихід України з трьох окремих договорів, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав для України.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід України з двох угод в межах Співдружності незалежних держав: про взаємне збереження міждержавних секретів у галузі охорони винаходів та угоди про створення статистичної бази СНД.
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