ПОЛІТИКА НОВИНИРФ визнає "республіки" ОРДЛО в межах, в яких їх "влада" здійснює свої повноваження та юрисдикцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС Росії заявляє, що визнає так звані "Л/ДНР"
Межі, в рамках яких керівництво "ДНР" і "ЛНР" здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію
Фото: LB.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства.
"Межі, в рамках яких керівництво "ДНР" і "ЛНР" здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, відповідаючи на запитання про межі, в яких ці маріонеткові утворення визнані Росією.
Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ визнає "республіки" ОРДЛО в тих межах, "в яких вони себе проголошували".
Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін у понеділок оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень "Л/ДНР" і підписав відповідні укази.
При цьому він звинуватив Україну в ескалації нинішньої ситуації в ОРДЛО. Свій виступ Путін завершив погрозою Україні, яка, за його словами, нібито діє на Донбасі агресивно.
У вівторок Державна дума РФ ратифікувала договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу з так званими ДНР та ЛНР. Договори набувають чинності оперативно – з моменту публікації.
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22 02 2022 14:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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