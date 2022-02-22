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МЗС Росії заявляє, що визнає так звані "Л/ДНР"

Межі, в рамках яких керівництво "ДНР" і "ЛНР" здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію
РФ визнає "республіки" ОРДЛО в межах, в яких їх "влада" здійснює свої повноваження та юрисдикцію.
МЗС Росії заявляє, що визнає так звані "Л/ДНР" Фото: LB.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства.
 
"Межі, в рамках яких керівництво "ДНР" і "ЛНР" здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, відповідаючи на запитання про межі, в яких ці маріонеткові утворення визнані Росією.
 
Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ визнає "республіки" ОРДЛО в тих межах, "в яких вони себе проголошували".
 
Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін у понеділок оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень "Л/ДНР" і підписав відповідні укази.
 
При цьому він звинуватив Україну в ескалації нинішньої ситуації в ОРДЛО. Свій виступ Путін завершив погрозою Україні, яка, за його словами, нібито діє на Донбасі агресивно.
 
У вівторок Державна дума РФ ратифікувала договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу з так званими ДНР та ЛНР. Договори набувають чинності оперативно – з моменту публікації.
 
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22 02 2022 14:26
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