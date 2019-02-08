МЗС України прокоментувало припинення дії угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

У міністерстві заявили, що розчаровані припиненням дії договору про ДРСМД через ситуацію, яку створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна активізує діалог із НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності всього східного флангу Альянсу.

Такі дії приймуть у відповідь на агресивні дії Російської Федерації і з огляду на припинення дії Договору між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві

У міністерстві заявили, що розчаровані припиненням дії договору про ДРСМД через ситуацію, яку створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США.

Крім того, в заяві сказано, що в Україні особливо стурбовані інформацією про те, що РФ розробила і вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої знаходяться деякі європейські столиці, а також щодо проведення в березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із використанням комплексу Іскандер-М.

Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.