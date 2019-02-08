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МЗС України прокоментувало припинення дії угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

У міністерстві заявили, що розчаровані припиненням дії договору про ДРСМД через ситуацію, яку створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США
Міністерство закордонних справ заявило, що Україна активізує діалог із НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності всього східного флангу Альянсу.
МЗС України прокоментувало припинення дії угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Фото: slovoidilo.ua

Такі дії приймуть у відповідь на агресивні дії Російської Федерації і з огляду на припинення дії Договору між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності,  повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві

У міністерстві заявили, що розчаровані припиненням дії договору про ДРСМД через ситуацію, яку створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США.

Крім того, в заяві сказано, що в Україні особливо стурбовані інформацією про те, що РФ розробила і вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої знаходяться деякі європейські столиці, а також щодо проведення в березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із використанням комплексу Іскандер-М.

Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.

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