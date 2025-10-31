Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МЗС України: росія атакувала Україну ракетою, через яку Трамп вийшов із Договору про ліквідацію РСМД

31 жовтня 2025, 11:17
МЗС України: росія атакувала Україну ракетою, через яку Трамп вийшов із Договору про ліквідацію РСМД
джерело president.gov.ua
Окупанти здійснили понад 20 запусків цієї ракети.

росія останніми місяцями застосовує крилату ракету 9М729, яка стала причиною виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) у 2019 році. За даними українського МЗС та західних джерел, окупанти здійснили понад 20 запусків цієї ракети, зокрема 5 жовтня одна з них пролетіла понад 1200 км, уражаючи ціль в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Використання забороненої ракети

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що застосування 9М729 проти України демонструє неповагу путіна до США та дипломатичних зусиль колишнього президента Дональда Трампа щодо припинення війни.
Сибіга підкреслив, що Київ підтримує мирні ініціативи Трампа та закликає до максимального тиску на росію, наголосивши, що посилення далекобійної потужності України допоможе змусити москву припинити війну.

Загроза для Європи

За оцінками західних аналітиків, ракета 9М729 розширює арсенал далекобійної зброї росії, даючи змогу завдавати ударів по Україні та сигналізувати загрозу Європі.
Дальність польоту ракети, яка може нести ядерну або звичайну боєголовку, становить до 2500 км, що дозволяє обходити системи ППО і атакувати цілі з глибини території росії.

Українські експерти ідентифікували уламки ракети після удару 5 жовтня по житловому будинку в Лапаївці, де загинули четверо людей. Фрагменти включали трубку з кабелями, характерні для 9М729, а маркування підтвердило їхню автентичність.

МЗС України уточнило, що запуски цих ракет почалися 21 серпня, менш ніж через тиждень після саміту Трампа і путіна на Алясці.

Окрім 9М729, росія має інші ракети для ударів по Україні — морські "Калібр" і повітряні Х-101. Проте 9М729 дозволяє застосовувати удари з нового напрямку, ускладнюючи їхнє перехоплення та збільшуючи загальну кількість доступних ракет.

Нагадаємо, раніше росія заявляла про випробування ракети "Буревісник" з ядерним двигуном та ядерної торпеди "Посейдон", що свідчить про посилення ядерної риторики москви.

