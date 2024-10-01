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ПОЛІТИКА

МЗС України спростовує статтю FT про можливі компроміси Сибіги щодо територіальної цілісності

01 жовтня 2024, 17:08
МЗС України спростовує статтю FT про можливі компроміси Сибіги щодо територіальної цілісності
джерело president.gov.ua
Сьогодні видання Financial Times написало, що Сибіга під час свого візиту до Нью-Йорка обговорював з іноземними колегами можливість компромісу для завершення війни з росією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час своєї участі у Генасамблеї ООН не обговорював територіальних поступок для завершення війни. Інформація у статті Financial Times є фейковою.

Про це повідомляє коментар спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого та Financial Times.

Сьогодні видання Financial Times написало, що Сибіга під час свого візиту до Нью-Йорка обговорював з іноземними колегами можливість компромісу для завершення війни з росією.

Журналісти стверджували, що при обговоренні такого питання Сибіга був "прагматичнішим", ніж його попередник Дмитро Кулеба.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий уже відреагував на такі чутки, які поширюють західні журналісти.

"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень або навіть натяків на жодні територіальні компроміси", - підкреслив Тихий.

Він зазначив, що позиція міністра закордонних справ є непохитною - не може бути жодних компромісів у контексті суверенітету та територіальної цілісності України.

При цьому формула миру є єдиним реалістичним шляхом до справедливого та тривалого миру. А принцип "нічого про Україну без України" має дотримуватися.

"Інформація джерела Financial Times про обговорення міністром компромісів просто неправдива, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", - додав Тихий.

МЗС УкраїнистаттяАндрій Сибіга

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