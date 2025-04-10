Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС України відреагувало на звірства та гоніння рф проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

10 квітня 2025, 12:59
МЗС України відреагувало на звірства та гоніння рф проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ
Фото: unian.ua
Під виглядом "канонічного порядку" окупаційна адміністрація примусово підпорядковує незалежні релігійні громади РПЦ
Міністерство закордонних справ України вкотре привертає увагу міжнародної спільноти до грубих, систематичних та триваючих порушень релігійної свободи на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України.
 
Про це повідомило дипломатичне відомство.
 
російська держава, разом із російською православною церквою (РПЦ), цинічно ігноруючи норми міжнародного права, впровадила на захоплених українських землях систему репресій проти релігійних громад, спрямовану на знищення релігійного різноманіття та української духовної ідентичності.
 
Під виглядом "канонічного порядку" окупаційна адміністрація примусово підпорядковує незалежні релігійні громади РПЦ, переслідує духовенство та вірян, руйнує церковні споруди та нав’язує ідеологію так званого "русского міра".
 
російська православна церква реалізує агресивну політику кремля, стаючи інструментом знищення української самобутності.
 
Від репресій страждають представники Православної Церкви України, протестантські громади, Римо- та Греко-Католицька церкви, мусульманські організації, а також ті представники Української православної церкви, які не погоджуються з окупаційним режимом. Проти них фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, чиняться погрози та фізичний тиск.
 
МЗС закликає міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні дії рф на тимчасово окупованих українських територіях, посилити тиск на державу-агресора та активізувати роботу над притягненням до відповідальності осіб, причетних до порушень прав людини та репресій проти українських релігійних громад.
 
Звертаємося до всіх церков, релігійних організацій та вірян у всьому світі, незалежно від їхнього віросповідання та конфесійної належності, із цією відозвою та просимо звернути увагу на варварські російські гоніння проти звичайних людей, які не становлять ні для кого жодної загрози і хочуть лише вірувати в Бога та молитися, мати право на свободу совісті та віросповідання”, - йдеться у повідомленні.

 

окуповані територіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Політика
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання "1945"
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється